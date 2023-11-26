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Сегодня, 17:05

Кечинов отметил характер «Спартака» в матче с «Балтикой»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых над «Балтикой» в матче 16-го тура РПЛ (2:0).

«Если в Воронеже поле было тяжелое от дождя, и на нем практически невозможно было играть в футбол, то вчера выпало много снега, но играть было можно. Единственное, сложно было показать атакующий, кружевной футбол. Нужно было проявлять характер. У меня были опасения, что у «Спартака» есть с этим проблемы. Но вчера ребята показали, что характер присутствует. В первом тайме «Балтика» имела преимущество, создала много моментов, но «Спартак» перетерпел и за счет характера сумел переломить ход матча и забить прекрасные мячи», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 15-й строчке с 12 очками.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005475411_kechinov_byili_opaseniya_chto_u_spartaka_est_problemyi_s_harakterom_no_vchera_rebyata_pokazali_chto_on_prisutstvuet
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
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