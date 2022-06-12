Президент «Урала» Иванов: «Дай бог, чтобы ЦСКА отпустили к нам Помазуна»

Президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем голкипера Ильи Помазуна в екатеринбургском клубе.

«Илья Помазун не наш футболист, он принадлежит ЦСКА на данный момент. Мы ведем переговоры с армейцами. Дай бог, чтобы Илью отпустили к нам, и он продолжил выступать за «Урал». Я надеюсь, что он продолжит выступать за нас» — сказал Иванов «СЭ».

В составе ЦСКА в официальном матче РПЛ Помазун впервые сыграл в 2017 году. Перед стартом сезона-2020/21 он пополнил состав «Урала» на правах аренды из московского клуба.

В минувшем сезоне 25-летний Помазун провел 27 матчей за «Урал» и пропустил 30 голов.