Кутепов может продолжить карьеру в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», экс-защитник сборной России Илья Кутепов может продолжить карьеру в московском «Торпедо». Вернувшиеся этой весной в РПЛ автозаводцы сделали предложение 28-летнему футболисту.

При этом вариант со столичным клубом не единственный, рассматриваемый в настоящий момент игроком. Ранее агент Кутепова Дамиано Драго сообщал об интересе к футболисту из Турции.

Контракт Кутепова со «Спартаком» действует до 30 июня, после чего, как уже объявили красно-белые, игрок покинет клуб свободным агентом.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.