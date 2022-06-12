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Сегодня, 12:00

Кутепов может продолжить карьеру в «Торпедо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», экс-защитник сборной России Илья Кутепов может продолжить карьеру в московском «Торпедо». Вернувшиеся этой весной в РПЛ автозаводцы сделали предложение 28-летнему футболисту.

При этом вариант со столичным клубом не единственный, рассматриваемый в настоящий момент игроком. Ранее агент Кутепова Дамиано Драго сообщал об интересе к футболисту из Турции.

Контракт Кутепова со «Спартаком» действует до 30 июня, после чего, как уже объявили красно-белые, игрок покинет клуб свободным агентом.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.

Илья Кутепов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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