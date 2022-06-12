Григорий Иванов: «Думаю, Шатов останется с нами. Для него «Урал» не пустое место»

Президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем полузащитника Олега Шатова в екатеринбургском клубе.

«Олег Шатов — особый человек и для меня, и для нашего клуба. Все будет зависеть, конечно же, от его решения. Думаю, он все-таки останется с нами, потому что «Урал» для него не пустое место. Я надеюсь, что он с Ильей Помазуном продолжат выступать в Екатеринбурге», — сказал Иванов «СЭ».

В минувшем сезоне 31-летний Шатов провел 11 матчей за «Урал», забил гол и сделал 4 результативные передачи.

По итогам сезона-2021/22 «Урал» набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.