Ротенберг отреагировал на информацию о возможном уходе Федотова из «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера Владимира Федотова из команды.

«Пускай пишут, что хотят. Информация об уходе не соответствует действительности? Я вам ответил. Пускай пишут дальше то, что хотят», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов и «Чемпионат» сообщили, что в приглашении Владимира Федотова на пост главного тренера заинтересованы московское «Динамо» и ЦСКА.