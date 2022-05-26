«Ростов» направил в «Зенит» предложение по выкупу полузащитника Щетинина

«Ростов» направил в «Зенит» предложение по выкупу полузащитника Кирилла Щетинина, сообщает «РБ Спорт». Права на футболиста принадлежат питерскому клубу

По информации источника, в договоре с «Зенитом был пункт о праве выкупа — «Ростов» им воспользовался.

Отмечается, что сумма выкупа футболиста составит 450 тысяч евро.

В сезоне-2021/22 20-летний Щетинин сыграл в 11 матчах в РПЛ, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.