Алаев назвал Пиняева главным открытием первой части чемпионата

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» назвал полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева главным открытием первой части чемпионата России сезона-2022/23.

— Для меня это [главное открытие] Сергей Пиняев. Давно за ним слежу и был уверен, что парень сможет играть на высоком уровне. Он очень удивил в этом году, забивая яркие мячи, влиявшие на исход матчей. Сергей абсолютно заслуженно дебютировал в основной сборной России. Если продолжит так же отдаваться футболу, то станет одним из самых ярких игроков поколения, — сказал Алаев.

Пиняев в первой части чемпионата принял участие в 11 матчах «Крыльев», забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу. В четверг футболист стал лауреатом премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому игроку по итогам года.