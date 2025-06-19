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19 июня 2025, 20:00

Алаев — о ситуации в «Химках»: «Печальная история. Это смазало весь сезон»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев назвал печальной сложившуюся в «Химках» ситуацию.

«Печальная история. Это смазало весь сезон. Мне очень обидно за тренерский штаб и игроков. Надеюсь, будут варианты, чтобы они получили деньги и нашли себе новое место работы. Надеюсь, получится избежать таких ситуаций в дальнейшем», — сказал Алаев в кулуарах ПМЭФ.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

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Футбол
РПЛ
ФК Химки
Александр Алаев
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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