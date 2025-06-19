Алаев — о ситуации в «Химках»: «Печальная история. Это смазало весь сезон»

Президент РПЛ Александр Алаев назвал печальной сложившуюся в «Химках» ситуацию.

«Печальная история. Это смазало весь сезон. Мне очень обидно за тренерский штаб и игроков. Надеюсь, будут варианты, чтобы они получили деньги и нашли себе новое место работы. Надеюсь, получится избежать таких ситуаций в дальнейшем», — сказал Алаев в кулуарах ПМЭФ.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.