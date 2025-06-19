Алаев — о трансферном бане «Локомотива»: «Мне кажется, это политически ангажированное решение»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на новость о том, что ФИФА наложила на «Локомотив» запрет на трансферы.

— «Локомотив» получил трансферный бан на три окна. Какая ваша реакция?

— Я общался сегодня с руководством «Локомотива». Ситуация крайне странная. Мне кажется, решение сильно политически ангажированное. Как принималось решение? Почему? Думаю, что «Локомотив» это сам прокомментирует, но, исходя из того, что я видел по документам и того, как это производилось, это крайне странно. Потому что «Локомотив» делал запрос к футбольному клубу «Мариуполь», который не является участником соревнований, а потом внезапно проходит заседание и принимается решение о бане. Уверен, что «Локомотив» решит эту проблему. Но неприятный осадок от того, как это решение принималось. Крайне неприятно. Это не фэйр-плей со стороны ФИФА.

— А кому вообще платить?

— Вот в этом и вопрос. Клуба нет, а бан накладывается. Но у меня нет никаких сомнений, что вопрос будет решен.

В четверг, 19 июня, стало известно, что ФИФА наложила на «Локомотив» запрет на трансферы. Он вступил в действие 18 июня и распространяется на три трансферных окна — до зимы 2027 года.