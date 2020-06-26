Президент «Ростова»: «С «Арсеналом», скорее всего, будет играть академия»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал «СЭ», сможет ли клуб выставить основной состав в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом».

— «Оренбург» решил не выставлять команду на матч с «Краснодаром» и получит техническое поражение. Как восприняли эту новость?

— Я не комментирую ситуацию в других клубах.

— Получится ли выставить на завтрашнюю игру с «Арсеналом» основной состав?

— Пока непонятно, скорее всего, будет играть академия.

Напомним, что «Ростов» сел на карантин после того, как шесть игроков основного состава заболели коронавирусом. В матче 23-го тура с «Сочи» (1:10) за ростовский клуб сыграли воспитанники академии. (Евгений Белоусов)