Солтмурад Бакаев: «Надеюсь, 2022-й год станет поворотным с самых первых дней»
Игрок казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев в своем Twitter рассказал об ожиданиях от 2022 года.
«Надеюсь, что 2022-й год с самых первых дней станет поворотным. Пусть это будет то время, когда все мы сможем показать лучшую версию себя. С наступающим Новым годом! И пусть он станет годом, который запомнится самыми лучшими моментами. До встречи в 2022-м», — написал Бакаев.
В текущем розыгрыше 22-летний хавбек участоввал в 19 матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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