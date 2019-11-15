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Президент «Ростова»: «На перемены в судействе смотрим положительно»

19:09
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал изменения в судейском корпусе, о которых было объявлено сегодня на исполкоме РФС.

— Как прокомментируете перестановки?

— Смотрим на них положительно. Судейство в этом сезоне, мягко сказать, оставляет желать лучшего. Скандалы были в каждом туре, и наш клуб сильно пострадал от несправедливых решений арбитров. Назначение Ашота Хачатурянца дает уверенность в том, что ситуация в судействе изменится. Наш клуб, в свою очередь, готов оказать в этом поддержку. Управленческий опыт нового руководителя говорит сам за себя, убежден, что он наведет порядок, и судейство станет лучше.

Напомним, сегодня произошла замена руководителя судейского комитета РФС (СК): вместо Николая Левникова его возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц, с июня 2019-го входивший в число членов СК.

Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ), занимающийся всей оперативной деятельностью, включая назначения арбитров, разделят на две части: департамент судейства и департамент инспектирования. Пока этого не случилось, ДСИ будет, как и раньше, возглавлять Александр Егоров. (Сергей Егоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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