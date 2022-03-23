Президент РФС оценил возможность сокращения числа участников РПЛ

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию, что топ-6 клубов лоббируют сокращение Тинькофф РПЛ.

— Мне неизвестно о том, что кто-то лоббирует из клубов сокращение лиги до 12 команд. Приостановка чемпионата — сценарий, который возник в кругу обсуждения. Если мы говорим о нарушении спортивного принципа, то в данном случае решение может быть только таким, — заявил Дюков.

Ранее исполком РФС отказался утверждать расширение РПЛ до 18 команд с сезона-2022/23.

Вчера, 22 марта, на общем собрании руководителей клубов РПЛ было принято решение о расширении РПЛ до 18 команд. Против этого проголосовало 5 клубов: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Окончательное решение по расширению лиги принял исполком РФС.