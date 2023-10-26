Дюков — о положении российского футбола: «Одним словом точно не смогу оценить»

Президент РФС Александр Дюков оценил положение российского футбола.

«Одним словом — точно не смогу. Я не такой мастер лаконичности. Прекрасно понимаю, что для всех важны официальные международные матчи как клубов, так и сборных. При этом мы отдаем себе отчет, что это важная, но не самая большая часть нашего футбола. Есть и массовый, детский футбол. Подготовка спортивного резерва, женский футбол, профессиональный. По всем этим направлениям есть значительный прогресс», — сказал Дюков.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. 26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к международным соревнованиям сборных России до 17 лет. 10 октября организация сообщила об отмене своего решения.