Абаскаль: «Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы»

Главнай тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что у русских игроков сильный менталитет.

«Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов. При этом я не могу позволить кому-то не выкладываться на 100 процентов, потому что тогда мы не станем успешной и сильной командой», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Он также заявил, что выходить на поле и защищать цвета клуба является минимальной задачей игроков. По его словам, за игроками следит множество людей, которые отдают страсть, жизнь и воспоминания.

«Мы каждый день можем делать множество людей счастливыми. Но вместе с этим, конечно же, приходит и давление», — добавил Абаскаль.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.