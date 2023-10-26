Дюков объяснил, почему не посетил заседание исполкома РФС в очном формате

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему не посетил заседание исполкома в очном формате.

Функционер принял участие в собрании по видеосвязи.

— Я планировал быть в Доме футбола. Но получилось, что мне надо было принять участие в одном мероприятии. Дистанция между нами не мешает вам задать вопросы.

Заседание исполкома РФС прошло в четверг, 26 октября, в Москве в Доме футбола РФС.