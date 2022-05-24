Дюков: «У меня с Чеферином хорошие рабочие отношения. Но мы не согласны с теми решениями, которые были приняты»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, какие отношения у него сложились с главой УЕФА Александром Чеферином.

— Какие у вас отношения с руководством УЕФА и Чеферином?

— У меня с Чеферином хорошие рабочие отношения. Но мы не согласны с теми решениями, которые были приняты.

— Идет ли речь о том, что вы можете в будущем оставить свои посты?

— Кто об этом говорит? У меня нет планов оставлять свой пост. УЕФА и ФИФА так вопрос не ставят.

— Стало ли меньше позитива в отношениях с УЕФА? Нужно ли принимать какие-то свои шаги в условиях отстранения наших команд?

— Есть несколько сценариев развития событий. Мы исходим из того, что так или иначе этот вопрос будет решен. Пока что важным для нас сценарием будет то, что наша апелляция в CAS будет удовлетворена. На данный момент это наш базовый сценарий, мы из этого исходим. Когда вы говорите о принятии Крымского футбольного союза, вы должны учитывать этот факт.