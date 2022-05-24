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Дюков: «У меня с Чеферином хорошие рабочие отношения. Но мы не согласны с теми решениями, которые были приняты»

Президент РФС рассказал, какие отношения у него сложились с главой УЕФА
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Александр Чеферин.
Фото Global Look Press

Президент РФС Александр Дюков рассказал, какие отношения у него сложились с главой УЕФА Александром Чеферином.

— Какие у вас отношения с руководством УЕФА и Чеферином?

— У меня с Чеферином хорошие рабочие отношения. Но мы не согласны с теми решениями, которые были приняты.

— Идет ли речь о том, что вы можете в будущем оставить свои посты?

— Кто об этом говорит? У меня нет планов оставлять свой пост. УЕФА и ФИФА так вопрос не ставят.

— Стало ли меньше позитива в отношениях с УЕФА? Нужно ли принимать какие-то свои шаги в условиях отстранения наших команд?

— Есть несколько сценариев развития событий. Мы исходим из того, что так или иначе этот вопрос будет решен. Пока что важным для нас сценарием будет то, что наша апелляция в CAS будет удовлетворена. На данный момент это наш базовый сценарий, мы из этого исходим. Когда вы говорите о принятии Крымского футбольного союза, вы должны учитывать этот факт.

РФС
Александер Чеферин
Александр Дюков
УЕФА
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
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 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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