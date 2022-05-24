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Сегодня, 17:18

Дюков рассказал о работе по включению Крымского футбольного союза в РФС

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Президент РФС Александр Дюков объяснил почему Крымский футбольный союз не входит в состав РФС.

— Почему вы не включаете Крымскую футбольный союз в состав РФС?

— Чтобы кого-то включить, должно быть обращение. У крымского футбола особый статус. Крымский футбольный союз находится под эгидой УЕФА. В свое время были письма, которые вводили запрет на участие крымских профессиональных клубов в российских соревнованиях. Это один из тех факторов, которые нужно учитывать. Нужно взвесить все факторы «за» и «против». После этого исполком сможет принять решение. В Крыму играют в футбол студенческие и любительские клубы. Там развивается футбол. Была проведена работа, чтобы крымские детско-юношеские команды могли играть с российскими. Мы были близки, чтобы договориться с УЕФА об этом. Но сейчас этот вопрос на паузе. Я уверен, что в ближайшее время мы сможем продолжить работу в этом направлении. На данный момент мы являемся членами ФИФА и УЕФА, мы исходим из этого. Мы направили апелляции на решения ФИФА и УЕФА. На данном этапе их мнения надо учитывать. Мы продолжим работу с УЕФА в этом направлении.

Премьер-лига Крымского футбольного союза основана в 2015 году. В розыгрыше Лиги выступают восемь клубов.

В текущем сезоне лидирует действующий чемпион «Севастополь».

Футбол
РФС
Александр Дюков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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