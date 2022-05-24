Дюков рассказал о работе по включению Крымского футбольного союза в РФС

Президент РФС Александр Дюков объяснил почему Крымский футбольный союз не входит в состав РФС.

— Почему вы не включаете Крымскую футбольный союз в состав РФС?

— Чтобы кого-то включить, должно быть обращение. У крымского футбола особый статус. Крымский футбольный союз находится под эгидой УЕФА. В свое время были письма, которые вводили запрет на участие крымских профессиональных клубов в российских соревнованиях. Это один из тех факторов, которые нужно учитывать. Нужно взвесить все факторы «за» и «против». После этого исполком сможет принять решение. В Крыму играют в футбол студенческие и любительские клубы. Там развивается футбол. Была проведена работа, чтобы крымские детско-юношеские команды могли играть с российскими. Мы были близки, чтобы договориться с УЕФА об этом. Но сейчас этот вопрос на паузе. Я уверен, что в ближайшее время мы сможем продолжить работу в этом направлении. На данный момент мы являемся членами ФИФА и УЕФА, мы исходим из этого. Мы направили апелляции на решения ФИФА и УЕФА. На данном этапе их мнения надо учитывать. Мы продолжим работу с УЕФА в этом направлении.

Премьер-лига Крымского футбольного союза основана в 2015 году. В розыгрыше Лиги выступают восемь клубов.

В текущем сезоне лидирует действующий чемпион «Севастополь».