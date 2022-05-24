В РФС рассказали о работе ВАР в следующем сезоне

В Российском футбольном союзе рассказали о работе ВАР в следующем сезоне.

— Есть понимание, кто будет оператором ВАР в следующем сезоне? Будет ли ВАР вообще?

Александр Дюков (президент РФС): В следующем сезоне ВАР будет.

Александр Алаев (генеральный секретарь РФС): Сейчас рассматривается два варианта. Мы рассматриваем, какая альтернатива будет для нас лучше. Есть оператор из российской компании, есть оператор из китайской компании.

— Контактируете ли вы с Прядкиным? Не строятся ли через него контакты с УЕФА?

Дюков: Вам правильнее будет задать вопрос Сергею Геннадьевичу. Я с ним общаюсь, но контакты в УЕФА у нас прямые. Мы их используем.