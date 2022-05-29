Дюков: «У меня нет информации, что Федун не будет управлять «Спартаком»

Дюков заявил, что у него нет информации, что Федун больше не будет управлять «Спартаком»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что ничего не знает о том, что Леонид Федун больше не будет управлять «Спартаком».

«У меня нет информации, что Федун не будет управлять «Спартаком». Пока для меня это слух. До официальной информации не готов ничего комментировать», — сказал Дюков.

Федун после победы «Спартака» над «Динамо» (2:1) в БЕТСИТИ Кубке России заявил, что он пришел в клуб в 2003 году с победой в Кубке и теперь цикл замкнулся.