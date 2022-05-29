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БЕТСИТИ Кубок России

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Федун о «Спартаке»: «Я пришел в 2003 году с победой в Кубке, цикл замкнулся»

Федун рассказал об эмоциях от победы «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо»
Иван Шитик
Корреспондент
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Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своих эмоциях от победы красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Давайте радоваться матчу. Я пришел в 2003 году с победой в Кубке, цикл замкнулся», — сказал Федун в телеинтервью после матча.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.

Леонид Федун официально стал владельцем «Спартака» с 2004 года.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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