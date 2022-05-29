В «Спартаке» рассказали о трансферных планах на летнее межсезонье

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трансферных планах команды на летнее межсезонье.

«Есть опасения, что игроки будут уходить из-за решения ФИФА. У нас многие решения сейчас связаны не в соответствии с регламентом. Еще 10 лет назад, помню, все говорили, что спорт вне политики, ФИФА отстаивала свою спортивную составляющую, требовала невмешательства правительств в свою деятельность. Но сегодня мы имеем, что имеем. Считаю, некоторые решения политизированы. Но надеюсь, что ограбления клубов не произойдет», — заявил Мележиков.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.