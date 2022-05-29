Дюков: «Азиатская федерация? На данный момент мы являемся членами УЕФА»

Дюков ответил на вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Азиатская федерация? Я уже отвечал на этот вопрос. На данный момент мы являемся членами УЕФА», — сказал Дюков.

Напомним, российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Об этом УЕФА сообщил вчера, 2 мая.