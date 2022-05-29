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Полузащитник Кингс Кангва переходит из тульского «Арсенала» в «Црвену Звезду»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Кингс Кангва переходит из тульского «Арсенала» в «Црвену Звезду». 23-летний хавбек подписал контракт с сербским клубом, сообщает пресс-служба тульского клуба.

В «Арсенале» Кингс выступал с июля 2019 года. Дебют в Тинькофф РПЛ состоялся в гостевом матче 10-го тура сезона-2019/20 с «Уралом». Первый гол в чемпионате России Кангва забил в середине сезона- 2020/21 в ворота «Уфы».

Кингс провел за «оружейников» 48 матчей в чемпионате России, в которых забил 5 мячей и сделал 8 результативных передач.

В БЕТСИТИ Кубке России — 7 игр, один гол и одна результативная передача.

Напомним, что по итогам сезона «Арсенал» вылетел из РПЛ в ФНЛ.

ФК Арсенал (Тула)
ФК Црвена Звезда
Кингс Кангва
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
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21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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