Полузащитник Кингс Кангва переходит из тульского «Арсенала» в «Црвену Звезду»

Полузащитник Кингс Кангва переходит из тульского «Арсенала» в «Црвену Звезду». 23-летний хавбек подписал контракт с сербским клубом, сообщает пресс-служба тульского клуба.

В «Арсенале» Кингс выступал с июля 2019 года. Дебют в Тинькофф РПЛ состоялся в гостевом матче 10-го тура сезона-2019/20 с «Уралом». Первый гол в чемпионате России Кангва забил в середине сезона- 2020/21 в ворота «Уфы».

Кингс провел за «оружейников» 48 матчей в чемпионате России, в которых забил 5 мячей и сделал 8 результативных передач.

В БЕТСИТИ Кубке России — 7 игр, один гол и одна результативная передача.

Напомним, что по итогам сезона «Арсенал» вылетел из РПЛ в ФНЛ.