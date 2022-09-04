Дюков: «Позиция по Fan ID? Поговорим позже»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отказался отвечать на вопрос о будущем системы Fan ID в российском футболе.

«Позиция по Fan ID? Поговорим позже», — заявил Дюков.

С июля этого года карта болельщика нужна для прохода на матчи чемпионата России на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на всех стадионах РПЛ.