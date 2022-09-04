Вратарь «Ахмата» Шелия заявил, что у него нет вопросов по судейству в матче с «Локомотивом»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия оценил судейство в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Каково побеждать в меньшинстве?

— Хорошо. В любом случае, когда ты выигрываешь, это хорошо.

— Верили в победу после того, как остались в меньшинстве?

— Когда играешь, в любом случаешь хочешь победить. По счету хотя бы минимум ты хочешь сохранить. А если повезет, какая-то удача будет сопутствовать, то, конечно, почему не воспользоваться моментом, если они есть.

— Момент с пенальти. Это одиннадцатиметровый по вашему мнению?

— По моему мнению, нет. У всех бывают ошибки, даже на ВАР. Если бы мы сегодня проиграли, тогда было бы больше негатива. Мы сегодня выиграли и мы счастливы, что забрали три очка.

— Вопросы по судейству есть у вас?

— Нет ни к кому вопросов. Игра прошла, уже в любом случае ничего не сделаешь и самое главное то, что мы выиграли, хорошее настроение, поэтому, какие вопросы могут быть?

Главный арбитр матча Евгений Турбин назначил пенальти в ворота «Ахмата» после подсказки ВАР, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук успешно реализовал 11-метровый удар.