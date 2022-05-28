Дюков надеется, что РФС удастся сохранить прошлогодние показатели по доходам

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что организации удастся сохранить прошлогодние показатели по доходам.

Ранее в РФС рассказали об увеличении доходов на 3,5 миллиарда рублей.

«Рано давать оценку доходам РФС. Надеемся, удастся сохранить прошлогодние показатели. Но был проработан новый вариант бюджета, где мы предусматриваем наши расходы. Приостановили сотрудничество с нашими иностранными партнерами», — заявил Дюков.

Также президент РФС рассказал о ситуации с техническим спонсором сборной России.

«Технический спонсор сборной? Надеемся, сотрудничество с «Адидас» возобновится. Пока у нас есть в запасе форма», — сказал он.