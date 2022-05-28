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Дюков надеется, что РФС удастся сохранить прошлогодние показатели по доходам

Сергей Федоров
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что организации удастся сохранить прошлогодние показатели по доходам.

Ранее в РФС рассказали об увеличении доходов на 3,5 миллиарда рублей.

«Рано давать оценку доходам РФС. Надеемся, удастся сохранить прошлогодние показатели. Но был проработан новый вариант бюджета, где мы предусматриваем наши расходы. Приостановили сотрудничество с нашими иностранными партнерами», — заявил Дюков.

Также президент РФС рассказал о ситуации с техническим спонсором сборной России.

«Технический спонсор сборной? Надеемся, сотрудничество с «Адидас» возобновится. Пока у нас есть в запасе форма», — сказал он.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
0
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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