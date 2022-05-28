Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ситуации с арбитром Алексеем Матюниным.

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что РФС планирует обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Матюнина.

«Дело Матюнина? Сейчас продолжает проверка, пока не могу это комментировать. По той информации, которая стала публичной, было установлено много ошибок в одну сторону. Если будут основания для обращения в органы, будем обращаться. У нас нулевая толерантность к нечестной игре. В «Черноморце» был уже первый уголовный прецедент. Сейчас проверка по Матюнину внутренняя.

У нас нет фактов, что Хачатурянц имеет отношение к «Крыльям Советов». Оснований для обращения в комитет по этике пока нет. Если будут основания, мы обратимся", — заявил Дюков.

Матюнин обслуживал матч 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), который прошел 24 апреля.

26 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки: неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев. После этого служба коммуникаций РФС сообщила, что в отношении арбитра проводится внутренняя проверка.