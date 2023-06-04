Президент «Оренбурга» заявил, что клуб выплатим игрокам премиальные по итогам сезона

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что за выступления в сезоне-2022/23 футболисты получат премиальные.

«Премиальные будут. Мы в первом круге выплатили бонусы и сейчас посчитаем и тоже выплатим по итогам сезона. Сумма? Ее экономисты должны посчитать», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

«Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.