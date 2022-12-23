Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:33

Тарханов: «Нашим болельщикам, конечно, ближе Лига чемпионов и Лига Европы, чем азиатские кубки»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный тренер Александр Тарханов сравнил наших футболистов с теми, кто играл на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мы в техническом плане отстаем. Вот бразильцы играют за „Зенит“, и видно, что они добавляют команде индивидуальные качества. В других командах тоже есть хорошие легионеры. Но сравнивать наш футбол с тем, что показывали сборные на чемпионате мира, тяжело. Если бы наша сборная там играла, мы бы все увидели», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Также он высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Посмотрим, что решат на Исполкоме. Азия, думаю, не против включить в свои ряды такую сильную федерацию. Другой вопрос, как ФИФА к этому отнесется. Но сейчас азиаты прибавили в футболе. И африканцы тоже. Это было видно на чемпионате мира. Причем африканцы, почти все, кто играл в Катаре, — из европейских клубов.

Болельщикам в России, конечно, ближе Лига чемпионов, Лига Европы, тот же чемпионат Европы. Одно дело, когда приедет «Барселона», «Манчестер Юнайтед», другое — клуб из Саудовской Аравии, условно говоря. Все звезды Азии играют в Европе. И расстояния в Азии большие, логистика сложная», — сказал Тарханов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт
РФС
Александр Тарханов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Медведев объяснил решение по введению потолка цен на газ бессилием Евросоюза
Автомобиль взорвался у парка в Мелитополе
Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире и
Силкин: «Будут ли у сборной России серьезные конкуренты в Азии? Сейчас нам все конкуренты»
Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов о возможном переходе РФС в АФК
Федун о возможном переходе РФС в Азию: «Меня волнует один вопрос — компенсация за переходы»
Гинер ушел от ответа на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию
Зампред Госдумы Толстой рассказал, при каком условии спортивные федерации России могут переходить в Азию
УЕФА или АФК — у РФС считанные дни на решение. Как и когда можно выйти из УЕФА?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Оренбурга» Еремякин: «На трансфере Сычевого мы заработали 100 миллионов рублей»

Каррера: «Не могу назвать Промеса лучшим игроком России в 2022 году, потому что видел мало игр РПЛ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости