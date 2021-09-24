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Президент ла лиги считает, что тендер на показ матчей РПЛ поможет российским командам стать более конкурентоспособными

10:37

Президент ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о тендере на показ матчей РПЛ и его влиянии на развитие чемпионата.

«Мы транслируем российский футбол в Испании на «Ла Лига ТВ», так что я смотрю некоторые матчи РПЛ. Сейчас в России происходит очень важное событие — впервые в истории проводится национальный тендер за телеправа. Как по мне, это событие сильно отразится на России и будет иметь более высокую ценность, чем если бы это произошло в прошлом. Ценность внутреннего вещания должна расти. И я уверен, что это поможет российским командам стать намного более конкурентоспособными», — приводит слова Тебаса «РБК Спорт».

На данный момент правами на трансляцию РПЛ обладает «Матч ТВ». Известно, что онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на трансляцию турнира. По информации «СЭ», Okko может объединиться с видеосервисом Start в борьбе за медиаправа.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/614c976d9a7947648a64cf75?ruid=uUjlA2CaNdGaJg7SAwSSAg==

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Сергей Разин все материалы автора

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