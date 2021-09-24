Бывший игрок «Уфы» Тилл сравнил чемпионаты России и Украины

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилл, ранее выступавший за «Уфу», сравнил чемпионаты России и Украины.

«В России крутятся гораздо большие деньги. Больше денег — больше сильных команд, — сказал Тилл в интервью украинскому журналу «Футбол». — Российские клубы могут позволить себе приобретать сильных игроков. Но парадокс в том, что сам уровень российской лиги практически на одном уровне с украинским, и меня это удивило в чемпионате Украины с приятной стороны. Здесь каждая игра очень трудная и интересная.

И в России было хорошо, и здесь. Правда, я в России пробыл два года; не знаю, надолго ли задержусь на Украине. Однако я счастлив на Украине! Россия сама по себе большая страна. Население той же Уфы — 1 миллион жителей, в Полтаве всего 300 тысяч. Полтава выглядит компактнее, в какой-то мере удобнее. Если честно, у меня не было больших представлений об Украине. Я мало что знал. Где-то понимал, что будет похоже на Россию. Так в принципе и есть. Не вижу какой-то разницы между Россией и Украиной на бытовом уровне".

24-летний Тилл выступал за «Уфу» с 2018 по 2020 год. На его счету 50 матчей и 1 гол.