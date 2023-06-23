«Кадис» готов продать хавбека Бонгонда «Спартаку» за 8 миллионов евро

Президент «Кадиса» Мануэль Вискаино поделился мнением о предложении «Спартака» по хавбеку Тео Бонгонда. По данным As, испанский клуб готов продать игрока за 8 миллионов евро.

«Я не стану ослаблять команду, если продажа игрока не позволит нам расти. Предложение, которое мы получили по Тео, просто смешное по нашим меркам и с точки зрения того, что он дает «Кадису», — цитирует руководителя AS.

27-летний конголезец перешел в «Кадис» из «Генка» в августе 2022 года за 3 миллиона евро. В этом сезоне Бонгонда провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.