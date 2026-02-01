Тарпищев считает главной проблемой «Спартака» отсутствие российского лидера: «Нужен такой, как Джикия»

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых, а также назвал главную проблему команды.

«Я сторонник наших тренеров. А Карседо я не знаю. Надо понять, что он хочет от той команды, которая есть. Если будет что-то менять, станет еще хуже. А найдет ли он себе место в коллективе — вопрос психологический. Самая большая проблема, что у «Спартака» нет российского лидера. Много легионеров, а должен быть такой, как Джикия. Этого явно не хватает», — сказал Тарпищев «СЭ».

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года. 52-летний испанец подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.