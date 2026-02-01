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1 февраля, 12:39

Тарпищев считает главной проблемой «Спартака» отсутствие российского лидера: «Нужен такой, как Джикия»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых, а также назвал главную проблему команды.

«Я сторонник наших тренеров. А Карседо я не знаю. Надо понять, что он хочет от той команды, которая есть. Если будет что-то менять, станет еще хуже. А найдет ли он себе место в коллективе — вопрос психологический. Самая большая проблема, что у «Спартака» нет российского лидера. Много легионеров, а должен быть такой, как Джикия. Этого явно не хватает», — сказал Тарпищев «СЭ».

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года. 52-летний испанец подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.

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Хуан Карлос Карседо
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ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
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10 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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