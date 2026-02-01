Колосков отказался от приглашения УЕФА посетить конгресс в Брюсселе

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что не примет участие в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет 12 февраля в Брюсселе.

«Я не поеду в этом году на конгресс УЕФА. УЕФА пригласил меня, но я отказался. Там нужно ехать в Брюссель, прямых рейсов нет, но, как положено, приглашение получил», — цитирует Колоскова ТАСС.

В 2025 году Колосков посещал конгресс УЕФА в Белграде.