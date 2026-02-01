Колосков отказался от приглашения УЕФА посетить конгресс в Брюсселе
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что не примет участие в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет 12 февраля в Брюсселе.
«Я не поеду в этом году на конгресс УЕФА. УЕФА пригласил меня, но я отказался. Там нужно ехать в Брюссель, прямых рейсов нет, но, как положено, приглашение получил», — цитирует Колоскова ТАСС.
В 2025 году Колосков посещал конгресс УЕФА в Белграде.
Источник: ТАСС
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|2
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|1
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|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
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|3
|1
|0
|2
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|3
|
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|3
|0
|2
|1
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|
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|3
|0
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|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
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|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
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|1
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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