Тарпищев считает, что Романов должен был остаться главным тренером «Спартака»

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился с «СЭ» мнением о работе тренера красно-белых Вадима Романова.

Романов был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича в ноябре 2025 года. Под руководством Романова красно-белые провели 4 матча, одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и 1 раз потерпели поражение.

«Нужно было оставлять Романова на посту главного тренера. Сто процентов! Нужно было дать доработать ему до конца сезона. Он без опыта работы главным, но знает всех игроков — они все через него прошли», — сказал Тарпищев «СЭ».

5 января «Спартак» объявил о назначении главным тренером испанца Хуана Карлоса Карседо. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос» — под его руководством кипрская команда впервые в своей истории прошла в общий этап Лиги чемпионов.