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Тарпищев считает, что «Спартак» выиграл бы Кубок России и без Ваноли

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент ФТР и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что Гильермо Абаскаль стал главным тренером красно-белых.

«Никто не знает Абаскаля, кроме того, что он там что-то делал в системе «Севильи». Я против таких экспериментов. Сейчас самая благодатная почва для российского футбола делать свое. У нас много молодых тренеров, а они не привлекаются никуда. Иностранцы молодежью заниматься не будут, не будут создавать школы, поэтому надо поощрять и привлекать наших тренеров», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамил Тарпищев также прокомментировал переход Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Насчет Рыбуса проблем нет, его все знают. Вопрос не в нем, а в том, что в коллективе должна быть команда единомышленников: тренер плюс спортсмен. Нету этого сочетания, значит, нет команды и нет перспектив. Ваноли? Что он успел сделать? Ничего! Кубок России? Тут больше фактор удачи, настроя, эмоций, столетия. Если бы был не Ваноли, при всех обстоятельствах «Спартак» и так мог выиграть Кубок. Как игры же таковой не было», — добавил Тарпищев.

Соглашение с 32-летним поляком подписано до 30 июня 2024 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 13-м номером.

ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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