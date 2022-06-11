Нобоа: «Если Дзюба перейдет в «Сочи», будет супер»

Кристиан Нобоа хотел бы, чтобы Артем Дзюба перешел в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы видеть Артема Дзюбу в своей команде.

Нобоа и Дзюба вместе выступали за «Зенит» с июля 2017 года по август 2019 года.

«Хочу ли, чтобы Дзюба продолжил карьеру в нашей команде? Если Дзюба перейдет в «Сочи», будет супер. Артем — хороший парень и игрок. Но вопрос трансфера решают другие люди. Конечно, Дзюба — хороший футболист», — приводит «РБ Спорт» слова Нобоа.

Артем Дзюба играл за «Зенит» с лета 2015 года. По окончании сезона-2021/22 33-летний россиянин объявил об уходе из клуба на правах свободного агента.