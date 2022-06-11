Губерниев о переходе Рыбуса в «Спартак»: «Посмотрим, кто он такой: щука, карась или окунь»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Посмотрим, кто такой Рыбус: он щука, или, например, карась, или окунь. Посмотрим, какого он полета рыба, извините за такую фигуру речи. Насколько он пригодится команде, не знаю, поскольку «Спартак» назначил нового тренера. Ну Рыбус, пусть Рыбус.

И что, что он поляк? Если он хочет играть в «Спартаке», и команда хочет, чтобы он играл, не брать его теперь из-за того, что он поляк? Мы теперь в паспорт будем заглядывать? Надо каждый случай разбирать по отдельности. Если он и клуб хотят, то пусть играет. Какая разница, поляк он, австралиец или кто?» — цитирует Sport24 Губерниева.

Сегодня, 11 июня «Спартак» объявил о подписании контракта с 32-летним Рыбусом на два года.

С июля 2017 года поляк выступал за «Локомотив». Футболист покинул клуб по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.