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Губерниев о переходе Рыбуса в «Спартак»: «Посмотрим, кто он такой: щука, карась или окунь»

Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Мацея Рыбуса в «Спартак»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Соцсети Дмитрия Губерниева

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Посмотрим, кто такой Рыбус: он щука, или, например, карась, или окунь. Посмотрим, какого он полета рыба, извините за такую фигуру речи. Насколько он пригодится команде, не знаю, поскольку «Спартак» назначил нового тренера. Ну Рыбус, пусть Рыбус.
И что, что он поляк? Если он хочет играть в «Спартаке», и команда хочет, чтобы он играл, не брать его теперь из-за того, что он поляк? Мы теперь в паспорт будем заглядывать? Надо каждый случай разбирать по отдельности. Если он и клуб хотят, то пусть играет. Какая разница, поляк он, австралиец или кто?» — цитирует Sport24 Губерниева.

Сегодня, 11 июня «Спартак» объявил о подписании контракта с 32-летним Рыбусом на два года.

С июля 2017 года поляк выступал за «Локомотив». Футболист покинул клуб по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

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