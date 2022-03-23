«Как дела у ЦСКА? Шикарно». Евгений Гинер перед заседанием исполкома РФС

Заместитель председателя совета директоров, президент ЦСКА Евгений Гинер приехал на заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Как дела у ЦСКА? Шикарно», — ответил Гинер перед заседанием исполкома.

После 22 туров чемпионата России ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

На предстоящем исполкоме РФС будут обсуждаться вопросы о текущей ситуации в российском футболе, комплексе мер, касающихся совершенствования системы развития конкурентноспособных российских футболистов, а также предложение РПЛ по вопросу о ротации клубов по итогам чемпионата России сезона-2021/22.