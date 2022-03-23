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«Как дела у ЦСКА? Шикарно». Евгений Гинер перед заседанием исполкома РФС

Президент ЦСКА Гинер приехал на заседание исполкома РФС
Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Евгений Гинер.
Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА

Заместитель председателя совета директоров, президент ЦСКА Евгений Гинер приехал на заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Как дела у ЦСКА? Шикарно», — ответил Гинер перед заседанием исполкома.

После 22 туров чемпионата России ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

На предстоящем исполкоме РФС будут обсуждаться вопросы о текущей ситуации в российском футболе, комплексе мер, касающихся совершенствования системы развития конкурентноспособных российских футболистов, а также предложение РПЛ по вопросу о ротации клубов по итогам чемпионата России сезона-2021/22.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
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 - : -
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Ростов

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Динамо

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Зенит

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Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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