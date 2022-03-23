Дюков уверен, что исполком РФС примет правильные решения

Президент РФС Александр Дюков прибыл на заседание исполкома РФС.

Журналисты успели задать вопрос, какие сегодня будут решения. «Правильные», — ответил Дюков.

Сегодня, 23 марта, на заседании будут обсуждать нынешнюю ситуация в российском футболе, меры совершенствования системы, возможное расширение РПЛ до 18 команд и мораторий на невылет команд из чемпионата России.

Также будет обсуждаться вопрос о внесении изменений в регламент РФС по сертификации стадионов.