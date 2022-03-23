Федун: «Чего ожидать от исполкома? Послушаем, что скажут»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от предстоящего заседания исполкома РФС.

«Чего ожидать от исполкома? Послушаем, что скажут», — сказал Федун.

Сегодня, 23 марта, на заседании будут обсуждать нынешнюю ситуацию в российском футболе, меры совершенствования системы, возможное расширение РПЛ до 18 команд и мораторий на невылет команд из чемпионата России.

Также будет обсуждаться вопрос о внесении изменений в регламент РФС по сертификации стадионов.

«Спартак» с 27 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.