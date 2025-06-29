Президент «Аргентинос Хуниорс» подтвердил, что клуб достиг соглашения с «Зенитом» по Веге

Президент «Аргентинос Хуниорс» Кристиан Маласпина заявил, что по трансферу защитника команды Романа Веги в «Зенит» осталось согласовать лишь детали.

«Можно ли сказать, что клубы достигли соглашения? Остались детали, но да», — цитирует Маласпину «ВсеПроСпорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» выиграл борьбу у ПСВ за Вегу. Сине-бело-голубые готовы заплатить за трансфер 21-летнего игрока около 6-7 миллионов евро.

Вега является воспитанником «Архентинос Хуниорс». За основную команду он выступает с 2021 года, также защитник играл на правах аренды за «Барселону Атлетик» в сезоне-2022/23.