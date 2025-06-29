Футбол
29 июня, 17:10

Агент Чистякова назвал успешным период карьеры игрока в «Зените»: «В Диму немногие верили, но он всем все доказал»

Александр Абустин
корреспондент

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова, поделился с «СЭ» мнением об игре футболиста за «Зенит».

«Период в «Зените» мог быть более успешным. Но при этом была Лига чемпионов, победы в чемпионате. Считаю, что этот этап карьеры вполне успешный. Когда Дима приходил, то немногие верили, что он сможет играть, но он всем все доказал. Пошел ли на пользу трансфер в «Зенит»? Для него всегда было мечтой вернуться в этот клуб, он искренне его любит. Поэтому он был рад», — сказал Талаев «СЭ».

31 мая «Зенит» объявил об уходе Чистякова, у которого закончился контракт с клубом. Защитник выступал за петербуржцев с 2021 по 2025 год.

Воспитанник сине-бело-голубых провел в прошлом сезоне 8 матчей в Кубке России и отметился забитым голом. В РПЛ защитник не провел ни одной встречи.

  • Kortvv

    Молодец. Доказал всем, как надо получать деньги ничего не делая. Впрочем для Зенита это норма. Не он первый, не он последний. Там целая лавка таких дармоедов, у которых за плечами ни одного сыгранного матча

    30.06.2025

  • napadenie

    доказательство от противного или противно от доказательства?

    30.06.2025

  • svs

    Доказал? Ни одного матча в чемпионате...

    30.06.2025

  • zg

    "Деньги плотють и ладно,я довольная этим"(С)

    29.06.2025

  • Ilya Gudman

    Конечно доказал , сидел и ржал на скамейке, работай агент , это твое ))

    29.06.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    доказал, что те, кто не верил - были правы?

    29.06.2025

  • DemolisherAjax

    4 сезона - 47 матчей,кому он там что доказал? своему агенту только если :)

    29.06.2025

