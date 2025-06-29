Челестини — о Сафонове в ЦСКА: «Я играл в «Марселе», покупать игроков «ПСЖ» не буду»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о возможном переходе вратаря Матвея Сафонова в армейский клуб.
— Сафонов в ЦСКА? Я играл в «Марселе», покупать игроков «ПСЖ» не буду.
Ранее портал Goal сообщал, что российский голкипер может скоро покинуть парижский клуб, так как «ПСЖ» ставит в приоритет покупку украинского защитника Ильи Забарного, которого важной частью будущего команды.
Челестини выступал за «Марсель» в период с 2002 по 2004 год.
