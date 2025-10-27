Чернов: «Обиды на «Спартак», что меня отдали в аренду в «Крылья», нет»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал «СЭ» аренду в самарский клуб из «Спартака».

«У меня нет обиды на «Спартак», что меня отдали в аренду. Говорят, что я сильнее Ву? Не обращаю на это внимание», — сказал Чернов «СЭ».

Чернов в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 9 матчей и забил 1 гол.