Пресняков-старший: «Возвращение в «Спартак» Урунова? Я был бы доволен, если бы еще Черышев пришел»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал возращение полузащитника Остона Урунова в «Спартак» после окончания аренды в «Уфе».

«Вот в «Зените» подбор игроков намного лучше. Опять все будут бороться со второго по последнее место из-за этого, а питерский клуб будет первым. Ну и какой только от этого толк. Ну пусть возвращается Урунов, а «Спартак» будет играть также. Я больше сожалею об уходе наших иностранцев — Бакаева и Жиго. А возвращение в «Спартак» Урунова? Я был бы доволен, если бы еще Черышев пришел», — сказал Пресянков «СЭ».

21-летний узбекский полузащитник провел в аренде в «Уфе» два сезона: 2020/21 и 2021/22. В прошедшем сезоне Урунов провел 17 матчей в составе башкирского клуба.