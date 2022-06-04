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Кержаков о контракте с «Нижним Новгородом»: «Дело не в деньгах. Это точно»

Александр Кержаков рассказал о ходе переговоров по контракту с «Нижним Новгородом»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал о контракте с «Нижним Новгородом».

— А что ответите тем людям, которые заявляли, что вы попросили больше денег и из-за этого завис вопрос с контрактом.

- Как я ответил ранее, обо всех условиях мы договорились. Дело не в деньгах, это точно.

— Если контракт все-таки не продлят, то вы готовы вернуться в ФНЛ?

— Сейчас я в стадии переговоров о продлении контракта с клубом, в котором мне все нравится. И где я хотел бы продолжить свою тренерскую карьеру. Поэтому пока не рассматриваю никакие варианты.

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Александр Кержаков
ФК Нижний Новгород
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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21.05 17:00
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