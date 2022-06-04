Кержаков о контракте с «Нижним Новгородом»: «Дело не в деньгах. Это точно»

Александр Кержаков рассказал о ходе переговоров по контракту с «Нижним Новгородом»

Тренер Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал о контракте с «Нижним Новгородом».

— А что ответите тем людям, которые заявляли, что вы попросили больше денег и из-за этого завис вопрос с контрактом.

- Как я ответил ранее, обо всех условиях мы договорились. Дело не в деньгах, это точно.

— Если контракт все-таки не продлят, то вы готовы вернуться в ФНЛ?

— Сейчас я в стадии переговоров о продлении контракта с клубом, в котором мне все нравится. И где я хотел бы продолжить свою тренерскую карьеру. Поэтому пока не рассматриваю никакие варианты.

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.