Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:40

Кержаков: «Мне было бы интересно слышать переговоры арбитров с ВАР»

Александр Кержаков оценил качество работы системы ВАР в РПЛ
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Александр Кержаков в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы слышать переговоры арбитров с ВАР.

— А как вам предложение Гогниева о введении флеш-интервью с судьями?

- Наверное, мне было бы интереснее слышать переговоры арбитров с ВАР. Вот это было бы интереснее: почему в том или ином моменте принимается определенное решение, как это практикуется в Австралийской лиге.

Система видеопомощи арбитрам будет использоваться в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне, Российский футбольный союз (РФС) может выбрать китайского оператора, сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Глава РФС Александр Дюков подтвердил, что в сезоне-2022/23 ВАР будет.

Ранее РФС сообщил, что действующее соглашение с компанией Hawk-Eye Innovations Ltd завершится в конце сезона-2021/22.

Александр Кержаков. Александр Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Александр Кержаков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
Какие футболисты РПЛ подорожали больше всего. Сколько теперь стоят Захарян, Мартинс и Сергеев
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кержаков: «Не могу представить, что я работаю в московском «Спартаке»
Газзаев: «Семак однозначно лучший тренер года»
Генеральный директор «Алании» рассказал о ситуации с возможней продажей вратаря Солдатенко
Кержаков о контракте с «Нижним Новгородом»: «Дело не в деньгах. Это точно»
Кержаков: «Удивился, если бы мне сказали, что мы займем место вслед за «Спартаком» и обойдем «Рубин»
Кержаков рассказал подробности о контракте с «Нижним Новгородом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пресняков-старший: «Возвращение в «Спартак» Урунова? Я был бы доволен, если бы еще Черышев пришел»

Селюк: «Африканцы готовы играть в России. Клубам стоит прислушаться к словам президента об этом направлении»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости