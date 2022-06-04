Кержаков: «Мне было бы интересно слышать переговоры арбитров с ВАР»

Тренер Александр Кержаков в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы слышать переговоры арбитров с ВАР.

— А как вам предложение Гогниева о введении флеш-интервью с судьями?

- Наверное, мне было бы интереснее слышать переговоры арбитров с ВАР. Вот это было бы интереснее: почему в том или ином моменте принимается определенное решение, как это практикуется в Австралийской лиге.

Система видеопомощи арбитрам будет использоваться в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне, Российский футбольный союз (РФС) может выбрать китайского оператора, сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Глава РФС Александр Дюков подтвердил, что в сезоне-2022/23 ВАР будет.

Ранее РФС сообщил, что действующее соглашение с компанией Hawk-Eye Innovations Ltd завершится в конце сезона-2021/22.