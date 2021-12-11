Ветеран ЦСКА: «Матч с «Арсеналом» состоится весной, стадион не готов к его проведению»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с переносом матча против «Арсенала» в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Уже решили, что игры не будет. Я только что разговаривал с человеком непосредственно из клуба. Он сказал, что матч будет весной. Оказывается, стадион не готов — не работают камеры видеонаблюдения. Никто и не будет ничего говорить. Прошла между ними такая команда, чтобы не распространяться особо. Конечно, информация должна быть обязательно. Сказали бы — игра переносится на весну. А держать болельщиков в неведении никуда не годится. Они тоже нервничают и планируют свой день», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее ЦСКА на официальном сайте сделал заявление о проведении матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». Встреча пройдет без болельщиков.

Игру решено провести при пустых трибунах из-за мороза. В субботу, 11 декабря, в Москве во время начала матча (в 16.30) обещают -17 градусов.