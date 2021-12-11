Ветеран ЦСКА: «Матч с «Арсеналом» состоится весной, стадион не готов к его проведению»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с переносом матча против «Арсенала» в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ.
«Уже решили, что игры не будет. Я только что разговаривал с человеком непосредственно из клуба. Он сказал, что матч будет весной. Оказывается, стадион не готов — не работают камеры видеонаблюдения. Никто и не будет ничего говорить. Прошла между ними такая команда, чтобы не распространяться особо. Конечно, информация должна быть обязательно. Сказали бы — игра переносится на весну. А держать болельщиков в неведении никуда не годится. Они тоже нервничают и планируют свой день», — сказал Пономарев «СЭ».
Ранее ЦСКА на официальном сайте сделал заявление о проведении матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». Встреча пройдет без болельщиков.
Игру решено провести при пустых трибунах из-за мороза. В субботу, 11 декабря, в Москве во время начала матча (в 16.30) обещают -17 градусов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю